Bergamo | tentano il furto in un appartamento | un vicino li vede e li fa arrestare

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri le Volanti della Questura hanno proceduto all’arresto di due ventenni per tentatoin abitazione. È successo in via Magrini, dove un cittadino ha segnalato due persone che stavano danneggiando l’infisso di una portafinestra per entrare in un’abitazione posta al primo piano di un condominio. La Sala Operativa è rimasta in contatto con il richiedente mentre gli operatori, giunti velocemente sul posto, hanno notato i malviventi scappare dal terrazzo, calandosi da una delle colonne dell’edificio e rifugiarsi nella zona dei giardini condominiali, dove sono stati bloccati. Gli agenti hanno recuperato due grossi cacciaviti e due paia di guanti utilizzati per forzare la portafinestra. Il proprietario ha constatato il danneggiamento della finestra, verificando che, grazie al tempestivo intervento, i due soggetti non erano riusciti a introdursi ...

La polizia ha arrestato due giovani di 22 e 20 anni per tentato furto in abitazione in via Magrini a Bergamo. Nel tardo pomeriggio di giovedì 25 febbraio le Volanti della Questura hanno arrestato due ...