Zona arancione scuro, cos'è e quali restrizioni comporta (Di venerdì 26 febbraio 2021) C'è anche la Zona arancione scuro tra le ultime novità per far fronte all'emergenza Covid. Secondo i principi della zonizzazione, l'Italia viene suddivisa in base ai colori - è atteso per lunedì prossimo l'aggiornamento del governo - a indicare i livelli di contagio. A ciascun colore corrispondono determinate restrizioni a seconda della: fascia rossa, arancione, gialla o bianca, quest'ultima equivalente al ritorno alla vita normale. Negli ultimi giorni però è spuntato anche l'arancione scuro, pure chiamata Zona arancione rafforzata. È stata dichiarata da Lombardia ed Emilia-Romagna per alcune parti del loro territorio. I divieti aggiuntivi Cosa comporta la Zona arancione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) C'è anche latra le ultime novità per far fronte all'emergenza Covid. Secondo i principi della zonizzazione, l'Italia viene suddivisa in base ai colori - è atteso per lunedì prossimo l'aggiornamento del governo - a indicare i livelli di contagio. A ciascun colore corrispondono determinatea seconda della: fascia rossa,, gialla o bianca, quest'ultima equivalente al ritorno alla vita normale. Negli ultimi giorni però è spuntato anche l', pure chiamatarafforzata. È stata dichiarata da Lombardia ed Emilia-Romagna per alcune parti del loro territorio. I divieti aggiuntivi Cosala...

