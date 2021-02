Ucciso dal padre a 8 anni in un incontro protetto: l’omicidio del piccolo Federico Barakat (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ucciso dal padre a 8 anni in un incontro protetto. Un colpo di pistola e 37 coltellate hanno strappato la vita di Federico Barakat, 8 anni, nel consultorio ASL di San Donato Milanese, il 25 febbraio 2009. Il piccolo, aggredito dal padre Mohamed Barakat, durante un incontro protetto voluto dal giudice e dai servizio sociali, è morto dopo 57 minuti di agonia. La madre, che aveva denunciato suo il compagno per stalking, aveva segnalato dall’inizio il pericolo: “Vuole ucciderlo, non fategli incontrare suo figlio”. È il 1998 l’anno in cui Antonella Penati conosce Mohamed Barakat, affascinante archeologo egiziano. Lei lavora per una multinazionale ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021)dala 8in un. Un colpo di pistola e 37 coltellate hanno strappato la vita di, 8, nel consultorio ASL di San Donato Milanese, il 25 febbraio 2009. Il, aggredito dalMohamed, durante unvoluto dal giudice e dai servizio sociali, è morto dopo 57 minuti di agonia. La madre, che aveva denunciato suo il compagno per stalking, aveva segnalato dall’inizio il pericolo: “Vuole ucciderlo, non fategli incontrare suo figlio”. È il 1998 l’anno in cui Antonella Penati conosce Mohamed, affascinante archeologo egiziano. Lei lavora per una multinazionale ...

