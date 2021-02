Sophia Loren: premiata con il Nastro di Platino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sophia Loren è abituata non solo ad una vita sotto i riflettori, ma a una carriera piena di premi. Ai tanti già ricevuti si aggiunge un Premio importante per Sophia Loren, il prestigioso Nastro di Platino, ideato per la nostra più grande attrice che resterà unico nella storia dei Giornalisti Cinematografici. Per cosa viene assegnato il Nastro di Platino a Sophia Loren? Le viene assegnato dai Nastri d’Argento per la toccante interpretazione nel film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti, a vent’anni esatti dall’Oscar® alla carriera e oltre mezzo secolo dal diluvio di riconoscimenti ricevuti nel mondo fin dalla prima statuetta dell’Academy che ha conquistato, giovanissima, nel 1962 per La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021)è abituata non solo ad una vita sotto i riflettori, ma a una carriera piena di premi. Ai tanti già ricevuti si aggiunge un Premio importante per, il prestigiosodi, ideato per la nostra più grande attrice che resterà unico nella storia dei Giornalisti Cinematografici. Per cosa viene assegnato ildi? Le viene assegnato dai Nastri d’Argento per la toccante interpretazione nel film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti, a vent’anni esatti dall’Oscar® alla carriera e oltre mezzo secolo dal diluvio di riconoscimenti ricevuti nel mondo fin dalla prima statuetta dell’Academy che ha conquistato, giovanissima, nel 1962 per La ...

