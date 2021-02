Serie D, programma e pronostici 20° giornata (23° gironi A e C) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Archiviato il turno infrasettimanale di mercoledì, la Serie D torna subito in campo con la 20° giornata di campionato (23° gironi A e C). Questi i nostri pronostici. Serie D programma e pronostici partite gironi A-B-C-D-E GIRONE A Arconatese – Chieri XCaronnese – Città Di Varese 1Casale – Castellanzese 2Folgore Caratese – Bra XFossano – Borgosesia XImperia – HSL Derthona 1Legnano – Lavagnese XSanremese – Gozzano 2Sestri Levante – Pont Donnaz Hone Arnad E. XVado – Saluzzo 2 GIRONE B Casatese – Sporting Franciacorta 1Crema – Caravaggio 1Fanfulla – Villa Valle 1NibionnOggiono – Tritium 1Ponte San Pietro – Real Calepina XScanzorosciate – Desenzano Calvina 2Sona – Seregno 2Virtus Ciserano Bergamo – Brusaporto 2Vis Nova Giussano – Breno X ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Archiviato il turno infrasettimanale di mercoledì, laD torna subito in campo con la 20°di campionato (23°A e C). Questi i nostripartiteA-B-C-D-E GIRONE A Arconatese – Chieri XCaronnese – Città Di Varese 1Casale – Castellanzese 2Folgore Caratese – Bra XFossano – Borgosesia XImperia – HSL Derthona 1Legnano – Lavagnese XSanremese – Gozzano 2Sestri Levante – Pont Donnaz Hone Arnad E. XVado – Saluzzo 2 GIRONE B Casatese – Sporting Franciacorta 1Crema – Caravaggio 1Fanfulla – Villa Valle 1NibionnOggiono – Tritium 1Ponte San Pietro – Real Calepina XScanzorosciate – Desenzano Calvina 2Sona – Seregno 2Virtus Ciserano Bergamo – Brusaporto 2Vis Nova Giussano – Breno X ...

