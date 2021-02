Sci | CdM | Gut-Behrami vince discesa Val di Fassa e balza al comando della Coppa

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – La ripresadel mondo femminile parte dalla Val di, su La VolatA di Passo San Pellegrino, pista che debutta indel mondo e si configura come una pista molto veloce, una delle più veloci del circus femminile, e adatta alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva. La vittoria va a Lara Gut-, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.La Gut-chiude con il tempo di 1’23?³93, per soli 2 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la ...

Questo weekend la velocità torna ad essere di scena nel mondo dellos ci alpino sulle nevi della Val di Fassa, che causa COVID ha sostituito la localita futur - olimpica di Yangqing. E ritorna anche la ...La norvegese Kajsa Lie in 1.25.14 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese diin programma in val di Fassa venerdì e sabato seguite domenica da un superG. Secondo tempo per la statunitense Breezy Johnson con un ritardo di 41 centesimi e terzo per la Svizzera Lara Gut - ...(Adnkronos) - La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l’ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese. “Sono soddisfatta – ha detto Laura – anche perché è una pista do ...La plurimedagliata ai Mondiali conferma l’incredibile momento di forma e balza in testa alla classifica generale. L’azzurra, di casa sulla ...