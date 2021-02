Sampdoria | Volpi | «Nei derby ci vuole la testa giusta Blucerchiati in crescita»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sergioha parlato deldi settimana prossima trae Genoa Sergio, ex centrocampista della, ai microfoni di Quelli che la Samp ha parlato in vista delcontro il Genoa in programma mercoledì prossimo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «La vedo bene. Un mese fa pensavo potesse essere la sorpresa del campionato e continua ad avere l’organico per fare bene».– «Bisogna avere la. Neltutto si azzera e diventa difficile. Chi mette in campo lae le cose preparate in settimana vince. Bisogna scendere in campo con la grinta».IN ...