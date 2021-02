Salerno | fondi per risanare via Ligea ed il costone di Vietri sul Mare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche il comune difesteggia l'arrivo di un cospicuo finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno di circa tre milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico. Più in dettaglio, sono stati finanziati il primo stralcio dei lavori:roccioso via€ 980.000,00;roccioso SS 18sul980.000,00;Serbatoio paradiso di pastena € 980.000,00. Si tratta di tre interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio, la mobilità, la salvaguardia ambientale. "Si conferma la capacità progettuale ed operativa dell'Amministrazione Comunale per la tutela del territorio, anche a fronte dei repentini cambiamenti climatici".