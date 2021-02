Nuovo Dpcm, le misure restrittive saranno in vigore anche per Pasqua e Pasquetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le misure restrittive del Nuovo Dpcm, come emerge dalla bozza di cui abbiamo potuto prendere visione, saranno in vigore fino al 6 aprile, e dunque resteranno attive fino al giorno dopo il lunedì dell’angelo. Pasqua e Pasquetta, quindi, saranno soggette alle restrizioni del prossimo Dpcm, il primo del Governo Draghi, con ulteriori restrizioni, diverse conferme e poche aperture. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ledel, come emerge dalla bozza di cui abbiamo potuto prendere visione,infino al 6 aprile, e dunque resteranno attive fino al giorno dopo il lunedì dell’angelo., quindi,soggette alle restrizioni del prossimo, il primo del Governo Draghi, con ulteriori restrizioni, diverse conferme e poche aperture. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Covid, bozza nuovo Dpcm: parrucchieri chiusi in zona rossa, misure in vigore pure a Pasqua Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partite dal 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile 2021. Via libera a cinema e teatri dal 27 marzo, a condizione che siano approvati nuovi protocolli o ...

Covid: Parrucchieri, fiere e teatri, cosa conterrà il nuovo Dpcm Emergono i primi dettagli sulle prossime misure di contenimento della pandemia dalla bozza del nuovo Dpcm. Ecco gli ambiti ai quali si applicheranno: Barbieri e parrucchieri chiusi in zona rossa . Nel documento si legge: "Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da ...

Nuovo Dpcm, bozza: cinema e teatri riaprono il 27 marzo. In zona rossa chiusi i parrucchieri Il Messaggero Covid: bozza Dpcm, fiere e discoteche chiuse anche in zona bianca Roma, 26 feb. (Adnkronos) - In zona bianca "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attivit ...

Covid: bozza Dpcm, bar e ristoranti restano chiusi dopo le 18 "Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettiv ...

