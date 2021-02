Napoli | protesta dei ristoratori sul Lungomare | strada bloccata al traffico

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ipartenopei sono scesi inperre contro le restrizioni anti covid che stanno minando il loro lavoro. I lavoratori hanno dunque bloccato laalla fine del. Un gruppo di circa centoe lavoratori del settore del catering e degli hotel ha appena bloccato laalla fine deldi, in via Nazario Sauro. I lavoratori erano dalle nove dinanzi la sede della Regione are per il completo blocco del settore. Dopo due ore senza risposte si sono spostati a bloccare ilsedendosi per terra e mettendo bidoni in. Davanti a loro la polizia di ...

positanonews : #Apertura #Attualità #Copertina #Turismo Penisola, protesta degli operatori turistici a Napoli: ricevuti i referent… - positanonews : #Apertura #Copertina #Turismo Penisola sorrentina, la protesta dei lavoratori stagionali a Napoli - anamorfosa : Andrea Sannino a Capodimonte, la protesta: «Offesa a Caravaggio. Non è set per clip musicali» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protesta

Agenzia ANSA

Da quando è arrivata la notizia dell'indagine, anche ail settore è in subbuglio, in tanti chiedono informazioni al sindacato ma sarà difficile capire come muoversi, in caso di ......a 200 km/h da Lecce a Foggia e proseguire sulla nuova linea ad Alta velocità Bari -verso ... Qualcuno di loro, presente al sit - in, sosteneva addirittura che si trattava di unainutile ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Auchan, presidio degli ex dipendenti: a rischio il futuro di oltre cento lavoratori delle sedi di Mugnano, Giugliano e Pompei.