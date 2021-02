La bozza del nuovo DPCM. Sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile (Di sabato 27 febbraio 2021) La prima bozza del nuovo DPCM firmato premier Mario Draghi con le misure che saranno in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Si parla di scuola superiore, ristoranti , bar, palestre e piscine. Non manca la questione impianti di sci che resteranno chiusi fino al 6 aprile Secondo la bozza del nuovo provvedimento, le scuole superiori potrebbero rimanere aperte, con almeno il 50% degli alunni in presenza. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) La primadelfirmato premier Mario Draghi con le misure che saranno indal 6al 6. Si parla di scuola superiore, ristoranti , bar, palestre e piscine. Non manca la questione impianti di sci che resteranno chiusial 6Secondo ladelprovvedimento, le scuole superiori potrebbero rimanere aperte, con almeno il 50% degli alunni in presenza. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 81999, n. 275, almeno al 50 per cento ea un massimo del ...

