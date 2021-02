Italia, export verso Paesi extra UE torna a crescere a gennaio (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di dicembre, a gennaio l’export Italiano verso i Paesi extra UE registra un piccolo incremento congiunturale, a cui contribuiscono principalmente (per 1,2 punti percentuali) le maggiori vendite di beni intermedi e beni di consumo durevoli, secondo quanto registra oggi l’Istat. Su base annua, l’export torna a registrare un’ampia flessione (-12,7% da +4,1% di dicembre 2020), con un calo particolarmente ampio verso Regno Unito e Stati Uniti, mentre l’export verso la Cina è in forte crescita. L’Istat stima per gennaio 2021, per l’interscambio commerciale con i Paesi extra UE27, un aumento congiunturale per le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di dicembre, al’noUE registra un piccolo incremento congiunturale, a cui contribuiscono principalmente (per 1,2 punti percentuali) le maggiori vendite di beni intermedi e beni di consumo durevoli, secondo quanto registra oggi l’Istat. Su base annua, l’a registrare un’ampia flessione (-12,7% da +4,1% di dicembre 2020), con un calo particolarmente ampioRegno Unito e Stati Uniti, mentre l’la Cina è in forte crescita. L’Istat stima per2021, per l’interscambio commerciale con iUE27, un aumento congiunturale per le ...

