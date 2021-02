Governo | Cdm riforma ministeri | arrivano Mite e MiC e nascono Cite e Citd 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Si istituisce, inoltre, il Ministero del turismo, che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori, spiega ancora palazzo Chigi. Allo stesso Ministero saranno trasferite le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assumerà quindi la nuova denominazione di Ministero della cultura. Il Ministro senza portafoglio per la transizione digitale, su delega del Presidente del ...