Giancarlo Magalli a “Oggi è un altro giorno” | «Mi cacciarono da scuola Un errore giudiziario…»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ospite al programma “è un, uno dei volti più familiari della Rai. Al salotto di Serena Bortone il 73enne romano, ha ripercorso la sua infanzia, gli esordi della sua carriera, ma anche alcuni retroscena sul suo privato. Ad incuriosire l’aneddoto sulla… leggi anche l’articolo —> Costantino Della Gherardesca svela ferita profonda: «È mancata per un tumore» Si è cominciato parlando di Raffaella Carrà, con cuiha fatto uno storico programma “Pronto Raffaella”: «In realtà non avevamo pensato a lei. Il mezzotelevisivo era una zona deserta. Nessuno faceva trasmissioni a mezzo. Tutti pensavano: ‘Chi c’è a mezzo?’. Invece, ...

Ema_poet : RT @48482f1fe4c9458: #OggièUnAltroGiorno bello il ricordo di Fabrizio Frizzi fatto da Giancarlo Magalli?? - altrogiornorai1 : RT @48482f1fe4c9458: #OggièUnAltroGiorno bello il ricordo di Fabrizio Frizzi fatto da Giancarlo Magalli?? - altrogiornorai1 : RT @Mamox__: Che carini i genitori di Giancarlo Magalli. #OggiEUnAltroGiorno - Mamox__ : Che carini i genitori di Giancarlo Magalli. #OggiEUnAltroGiorno - 48482f1fe4c9458 : #OggièUnAltroGiorno bello il ricordo di Fabrizio Frizzi fatto da Giancarlo Magalli?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

ha parlato anche di Fabrizio Frizzi a Oggi è un altro giorno: "Un amico oltre che un collega, abbiamo fatto tante cose divertenti, abbiamo cominciato insieme I Fatti Vostri, ci siamo ..., ospite negli studi di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno, ha parlato anche dell'amore , facendo chiaramente capire come in questo momento sia completamente single, dopo un passato ...Giancarlo Magalli, ospite a Oggi è un altro giorno, ricorda i fasti come autore di Pronto, Raffaella? e ideatore del gioco dei fagioli ...Ospite al programma "Oggi è un altro giorno" Giancarlo Magalli, uno dei volti più familiari della Rai. Al salotto di Serena ...