GF Vip 5, semifinale in diretta – Doppia eliminazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 5 arriva al penultimo atto e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della semifinale. Grande Fratello Vip 5: anticipazioni semifinale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, insieme ai concorrenti eliminati. Si parlerà di quanto successo nell'ultima puntata di lunedì, con la decisione di Dayane di mandare al televoto Rosalinda contro Stefania. Una mossa che ha scatenato accese discussioni negli ultimi giorni, con Zorzi e le dirette interessate Cannavò e ...

