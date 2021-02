Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la seconda puntata live del 2021

(Di venerdì 26 febbraio 2021)alle 21:25 sulsecondo appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagione. E lo fa dopo aver registrato la scorsa settimana il miglior debutto di sempre in termini d'ascolto, con picchi di oltre 1,8 milioni telespettatori e il 6% di share, Maurizioarriva, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi ...

GuidaTVPlus : 26-02-2021 21:27 #Nove Fratelli di Crozza #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - max72ca : @umbertofranzoni @uzupetru hahaha leggere I commenti pentastellati su Twitter è meglio di una puntata di fratelli di Crozza ???????????? - Giuli_Cavallari : @AndreaZalone Noi aspettiamo Fratelli di Crozza?? - FiliFilfrog : Fratelli di Crozza | Il vero discorso di Maria Draghi... - Mintauros1 : Crozza Saviano e il racconto di un matrimonio 'malavitoso' | Fratelli di... -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Crozza

MAM-e

disi prepara a tornare, stasera su NOVE alle 21:25, con la seconda puntata della stagione 2021. E lo fa dopo aver registrato la scorsa settimana il miglior debutto di sempre in ...Sul NOVE, alle 21.25, andrà in onda la prima puntata de "Idi", il programma di satira condotto da Maurizio. Dopo una lunga pausa,torna in prima serata con nuovi ...Stasera alle 21:25 sul NOVE secondo appuntamento con la stagione 2021 di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità. Fratelli di Cro ...Cosa c’è stasera in tv? Inizia il weekend e la televisione dà l’opportunità al pubblico di intrattenersi con una vasta programmazione. Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmessa la finale dello show televi ...