Fedez si confessa | ansie e segreti

Ultime Notizie dalla rete : Fedez confessa

A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2021, che tra l'altro sta per diventare papà per la seconda volta ,in un'intervista a Gente di soffrire di ansia, ma assicura che se ne sta occupando per tenere l'emotività sotto controllo."Erano 300, son sceso a 26",il direttore artistico. "Le ascolto sempre in un ordine ... Francesca Michielin e" Chiamami per nome "Certi inizi non si meritano nemmeno una fine". 23. ...Un Fedez che svela di essere fragile, che ha crisi di ansia, che si fa fare dalla nonna i tarocchi e che al posto dell’immaginetta del santo ...A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2021 Fedez, che tra l'altro sta per diventare papà per la seconda volta, confessa in un'intervista a Gente di soffrire di ansia, ma assicura che se ne sta occupa ...