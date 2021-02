Esce per il pasto del Comune e non riesce a tornare a casa: anziana aiutata dalla Polizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono quasi le 6 di giovedì 25 febbraio quando alla sala operativa della Questura di Bergamo arriva la segnalazione di una persona anziana, in apparente difficoltà, seduta fuori da un negozio di Via Borgo Palazzo. Passano pochi minuti, sul posto arriva una volante e trova la signora, classe 1932 che, un po’ disorientata, racconta di essere uscita poco prima per ritirare il pasto offerto dal Comune, ma di aver difficoltà a rientrare da sola a casa a causa di un problema alle gambe. Gli agenti, offerto il loro aiuto, hanno riaccompagnato la donna nella sua abitazione e, dopo averle preparato una bevanda calda, l’hanno affidata alla nuora nel frattempo rintracciata. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono quasi le 6 di giovedì 25 febbraio quando alla sala operativa della Questura di Bergamo arriva la segnalazione di una persona, in apparente difficoltà, seduta fuori da un negozio di Via Borgo Palazzo. Passano pochi minuti, sul posto arriva una volante e trova la signora, classe 1932 che, un po’ disorientata, racconta di essere uscita poco prima per ritirare ilofferto dal, ma di aver difficoltà a rientrare da sola aa causa di un problema alle gambe. Gli agenti, offerto il loro aiuto, hanno riaccompagnato la donna nella sua abitazione e, dopo averle preparato una bevanda calda, l’hanno affidata alla nuora nel frattempo rintracciata. L'articolo BergamoNews.

