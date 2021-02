Diritti tv | ancora una fumata grigia | l’esito dell’Assemblea

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ andata in scena l’Assemblea per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo un argomento caldissimo è quello deitv. Si tratta di un argomento caldissimo e fondamentale per le squadre del massimo campionato di Serie A perché riguardano la principale fonte di incassi. I club si trovano in una situazione difficile dal punto di vista economico e si è accentuata a causa del Coronavirus. La crisi ha travolto anche i grandi club ed i problemi potrebbero portare a sacrificare qualche calciatore nella prossima sessione di calciomercato. La situazione deitv Foto di Lukas-Barth Tuttas / AnsaAnche oggi si è registrata unanell’incontro della Lega Serie A. I 20 club del massimo campionato italiano hanno deciso di rimandare la discussione alla prossima Assemblea. L’appuntamento si ...

Cosi' Carlo De Masi, presidente di Adiconsum, sull'assegnazione deiaudiovisivi per la ... L'accesso alla banda larga, in Italia, infatti, non e'garantito a tutti, come invece e' il ...Continua il braccio di ferro tra i vari club per assegnare i diritti Tv per il prossimo triennio. Non è stato raggiunto l'accordo tra i 20 club di Serie A per l'assegnazione dei diritti tv in Italia p ...Non si è ancora raggiunta la quota minima di votazioni per decidere chi tra Sky e DAZN si assicurerà i diritti tv per il prossimo triennio.