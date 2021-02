Costantino Della Gherardesca svela ferita profonda | «È mancata per un tumore»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra gli opinionisti de “Il cantante mascherato”, programma di successo di Milly Carlucci, che giungerà al termine questa sera, c’è. Una new entry assieme a Caterina Balivo. Una bella occasione per il conduttore televisivo e opinionista, diventato popolare soprattutto per l’adventure game di Raidue “Pechino Express”. Il 44enne romano ha rilasciato all’indomanifinale dello show di Raiuno, un’intervista al periodico “Mio”, rilanciata da “La Nostra Tv”, in cui ha parlato per la prima volta di un suo dramma privato. leggi anche l’articolo —> Mentana si commuove a “Oggi è un altro giorno”: «Lamberto Sposini? Un fratello per me» È contento di lavorare con Milly Carlucci, che lo ha voluto fortemente anche a “Ballando con le stelle”. Ha definito la conduttrice una persona «estremamente ...