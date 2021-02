Contro violenza e femminicidi partiamo dalla pari dignità di genere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ogni nuovo episodio di cronaca di violenza sulle donne, l’ultimo in ordine di tempo il brutale omicidio di Clara Ceccarelli a Genova, ci lascia muti e sgomenti. Ogni aggiornamento dei dati statistici impressionanti, che l’isolamento forzato ha reso ancora più drammatici, ci conferma che questo orrore di aggressività fisica, psicologica e sessuale è in aumento, che i maltrattamenti domestici si moltiplicano, che la maggior parte dei femminicidi sono commessi da uomini che avevano un legame sentimentale con la vittima e vivevano con rabbia cieca e inaudita la separazione e la rottura sentimentale. Ma di quali sentimenti stiamo parlando? Cosa si nasconde dietro l’orrore osceno di questa violenza che si fonda sul possesso e il dominio? La differenza di genere, per non diventare discriminazione e violenza, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ogni nuovo episodio di cronaca disulle donne, l’ultimo in ordine di tempo il brutale omicidio di Clara Ceccarelli a Genova, ci lascia muti e sgomenti. Ogni aggiornamento dei dati statistici impressionanti, che l’isolamento forzato ha reso ancora più drammatici, ci conferma che questo orrore di aggressività fisica, psicologica e sessuale è in aumento, che i maltrattamenti domestici si moltiplicano, che la maggior parte deisono commessi da uomini che avevano un legame sentimentale con la vittima e vivevano con rabbia cieca e inaudita la separazione e la rottura sentimentale. Ma di quali sentimenti stiamo parlando? Cosa si nasconde dietro l’orrore osceno di questache si fonda sul possesso e il dominio? La differenza di, per non diventare discriminazione e, ...

