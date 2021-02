Cimitero franato a Camogli, orrore senza fine. I cadaveri finiti in mare ora in pasto ai gabbiani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì scorso il crollo che aveva coinvolto una parte del Cimitero di Camogli. Duecento bare finite in mare alcune dei quali alla deriva. L’inizio di un incubo che oggi si colora di tinte ancora più macabre. A dare l’annuncio di quanto successo meno di una settimana fa era stato il presidente della Regione Liguria Enrico Toti, con un post in cui raccontava i dettagli di quanto successo. “Nel tardo pomeriggio una frana si è abbattuta sul Cimitero di Camogli e sulla strada sottostante, facendo finire circa 200 bare in mare. Sul posto sono intervenuti subito la nostra Protezione Civile e l’assessore Giampedrone, che domani sarà di nuovo in Comune per fare il punto con i tecnici”, scriveva. “Fortunatamente – proseguiva Toti -non risultano feriti, con la Capitaneria di Porto stiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì scorso il crollo che aveva coinvolto una parte deldi. Duecento bare finite inalcune dei quali alla deriva. L’inizio di un incubo che oggi si colora di tinte ancora più macabre. A dare l’annuncio di quanto successo meno di una settimana fa era stato il presidente della Regione Liguria Enrico Toti, con un post in cui raccontava i dettagli di quanto successo. “Nel tardo pomeriggio una frana si è abbattuta suldie sulla strada sottostante, facendo finire circa 200 bare in. Sul posto sono intervenuti subito la nostra Protezione Civile e l’assessore Giampedrone, che domani sarà di nuovo in Comune per fare il punto con i tecnici”, scriveva. “Fortunatamente – proseguiva Toti -non risultano feriti, con la Capitaneria di Porto stiamo ...

