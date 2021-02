Chi è Simone Montedoro: Biografia, Età, Don Matteo, Orsetto e Moglie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simone Montedoro è un attore italiano conosciuto per le sue esperienze in tv, al cinema e in teatro ma soprattutto noto ai più per la sua partecipazione a “Don Matteo” e “Distretto di Polizia”. A febbraio 2021 è la maschera dell’Orsetto ne Il Cantante Mascherato. Chi è Simone Montedoro? Nome: Simone Montedoro Segno zodiacale: Leone Professione: Attore Data di nascita: 28 Luglio 1973 (Sabato) Età: 46 Anni Luogo di nascita: Roma Altezza: 178 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @SimoneMontedororeal Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Simone Montedoro nasce a Roma il ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è un attore italiano conosciuto per le sue esperienze in tv, al cinema e in teatro ma soprattutto noto ai più per la sua partecipazione a “Don” e “Distretto di Polizia”. A febbraio 2021 è la maschera dell’ne Il Cantante Mascherato. Chi è? Nome:Segno zodiacale: Leone Professione: Attore Data di nascita: 28 Luglio 1973 (Sabato) Età: 46 Anni Luogo di nascita: Roma Altezza: 178 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @real Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.itnasce a Roma il ...

