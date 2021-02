Calcio: Percassi, 'rosso a Freuler uno shock, abbiamo subito torto gravissimo' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - "Uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: 'Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino'". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, torna con queste parole sull'espulsione del suo giocatore Remo Freuler nel corso del primo tempo del match con il Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. "E' stato imbarazzante, un torto gravissimo -aggiunge Percassi alla 'Gazzetta dello Sport'-. Tutti abbiamo pensato che dopo l'errore sarebbe andato a rivedere l'azione. Invece niente, come se quel rosso fosse scontato". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - "Uno, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: 'Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino'". Il presidente dell'Atalanta, Antonio, torna con queste parole sull'espulsione del suo giocatore Remonel corso del primo tempo del match con il Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. "E' stato imbarazzante, un-aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-. Tuttipensato che dopo l'errore sarebbe andato a rivedere l'azione. Invece niente, come se quelfosse scontato".

