Sanremo, tutta la gioia di Simona Ventura: "Grazie ad Amadeus"
La conduttrice ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno sul palco dell'Ariston Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Simona Ventura. Il rumors è stato confermato nelle ultime ore dalla stessa conduttrice. La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Twitter una vecchia foto dell'ultima sua apparizione nella kermesse canora. Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di @SanremoRai mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. Grazie #Amadeus per l'opportunità!! Di te #donchisciotte, sarò il tuo fedele #sanciopanza ! Non vedo l'ora! pic.twitter.com/1Hs75kXxTN — Simona Ventura (@Simo Ventura) February 24, 2021 L'ultima volta, ben 17 anni fa, ...

