Pd | Biffoni | ' rischia di tornare indietro | serve una discussione vera' **

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Non sono un fanatico del congresso" ma un "confronto reale senza accuse di lesa maestà" va fatto. Per il sindaco di Prato, Matteo, c'è bisogno di una "seria" nel Pd perchè la sensazione, dice all'Adnkronos, è che "si sta tornandorispetto al grande progetto riformatore su cui è nato il Pd"., quindi,un congresso? “Non sono un fanatico del congresso, chiamiamolo come vogliamo, ma unaseria su dove dobbiamo andare la dobbiamo fare. Io non ne faccio una questione del segretario, ma di un confronto reale, senza accuse di lesa maestà, si sente il bisogno. E chi sta nei territori questa esigenza la avverte più di tutti. La pandemia ha la precedenza, ma appena si può si deve fare”. Ma basta un congresso ...

... 'Significa per noi un impegno in piu' e per il governo la necessita' di prestare un ascolto specifico - aggiungeche e' anche presidente di Anci Toscana - quando il presidente della Regione ...... "Significa per noi un impegno in più e per il governo la necessità di prestare un ascolto specifico - aggiungeche è anche presidente di Anci Toscana - quando il presidente della Regione e i ...PRATO. L'assenza di esponenti toscani del Partito democratico nella compagine del governo Draghi "rende tutto un po' piu' complicato. Aumenta la necessità da parte del governatore Giani, della Giunta ...Il sindaco di Prato: "Quest'assenza rende tutto più complicato. Dovremo essere noi a spiegare al Governo le esigenze del territorio" ...