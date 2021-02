Onorato: “Con istituti di credito in corso dialogo costruttivo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo A seguito di notizie di stampa il gruppo Onorato smentisce categoricamente di aver citato in giudizio alcun istituto di credito con i quali invece è in corso un dialogo costruttivo. Alla luce invece di una proposta, ricevuta da alcuni hedge found e direttamente da persone fisiche rappresentanti di non meglio identificati soggetti, confermiamo di aver depositato delle citazioni presso le varie autorità competenti, in quanto suddetta proposta lesiva della compagnia e degli altri creditori. La compagnia rimane comunque tesa alla ricerca di una composizione consensuale anche con i fondi citati in giudizio volta alla par condicio di tutti i creditori al fine di preservare una realtà industriale che con i suoi 6.000 collaboratori continua a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo A seguito di notizie di stampa il grupposmentisce categoricamente di aver citato in giudizio alcun istituto dicon i quali invece è inun. Alla luce invece di una proposta, ricevuta da alcuni hedge found e direttamente da persone fisiche rappresentanti di non meglio identificati soggetti, confermiamo di aver depositato delle citazioni presso le varie autorità competenti, in quanto suddetta proposta lesiva della compagnia e degli altriri. La compagnia rimane comunque tesa alla ricerca di una composizione consensuale anche con i fondi citati in giudizio volta alla par condicio di tutti iri al fine di preservare una realtà industriale che con i suoi 6.000 collaboratori continua a ...

amendolaenzo : Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il Presidente Draghi e il CdM mi hanno affidato. Riparti… - SeaWatchItaly : Il corpo senza vita si trova ancora a bordo del mercantile, dove i sopravvissuti al naufragio lo hanno onorato con… - misscoquette21 : RT @amendolaenzo: Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il Presidente Draghi e il CdM mi hanno affidato. Ripartiamo da… - fisco24_info : Onorato Armatori: 'Nessun istituto credito citato in giudizio, c'è dialogo costruttivo': 'A seguito di notizie di s… - MazzaranoM : RT @amendolaenzo: Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il Presidente Draghi e il CdM mi hanno affidato. Ripartiamo da… -