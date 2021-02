Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo. Restrizioni anche a Pasqua (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo, le Restrizioni dureranno un mese. Speranza: “Non possiamo allentare le misure” L’incremento dei contagi rilevato negli ultimi giorni non rende possibile un allentamento delle misure restrittive, così l’esecutivo firmerà nelle prossime ore un Nuovo Dpcm per regolamentare la situazione epidemiologia. Il decreto, il primo emanato da Mario Draghi, entrerà in vigore il 6 marzo e la sua efficacia si protrarrà fino al 6 aprile. Il Nuovo Dpcm dunque inasprirà le misure restrittive già presenti e regolamenterà anche il periodo delle vacanze Pasquali. Altro obiettivo che il Governo Draghi perseguirà emanando il Nuovo ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021)indal 6, ledureranno un mese. Speranza: “Non possiamo allentare le misure” L’incremento dei contagi rilevato negli ultimi giorni non rende possibile un allentamento delle misure restrittive, così l’esecutivo firmerà nelle prossime ore unper regolamentare la situazione epidemiologia. Il decreto, il primo emanato da Mario Draghi, entrerà inil 6e la sua efficacia si protrarrà fino al 6 aprile. Ildunque inasprirà le misure restrittive già presenti e regolamenteràil periodo delle vacanzeli. Altro obiettivo che il Governo Draghi perseguirà emanando il...

