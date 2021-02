MotoGP, Puig: “Nel 2021 non ci aspettiamo di perdere. Marquez sta tornando ad essere felice” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una stagione in cui la Honda non ha conquistato nemmeno una vittoria di tappa, il team manager Alberto Puig è stato molto chiaro: “Nel 2021 non ci aspettiamo di perdere”. In attesa del ritorno in pista di Marc Marquez toccherà a Pol Espargarò tenere alto l’onore del team Repsol. Queste le parole di Puig al sito ufficiale della MotoGP: “Abbiamo un nuovo pilota che è Pol Espargarò che per noi sarà una risorsa molto importante e poi stiamo aspettando il ritorno di Marc Marquez. Nei test in Qatar non ci sarà e toccherà a Pol sobbarcarsi il lavoro di sviluppo”. Ha infine concluso parlando delle condizioni di Marquez: “È in costante contatto con i dottori. La cosa importante, però, è che sta tornando ad ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una stagione in cui la Honda non ha conquistato nemmeno una vittoria di tappa, il team manager Albertoè stato molto chiaro: “Nelnon cidi”. In attesa del ritorno in pista di Marctoccherà a Pol Espargarò tenere alto l’onore del team Repsol. Queste le parole dial sito ufficiale della: “Abbiamo un nuovo pilota che è Pol Espargarò che per noi sarà una risorsa molto importante e poi stiamo aspettando il ritorno di Marc. Nei test in Qatar non ci sarà e toccherà a Pol sobbarcarsi il lavoro di sviluppo”. Ha infine concluso parlando delle condizioni di: “È in costante contatto con i dottori. La cosa importante, però, è che staad ...

