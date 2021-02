Milan, Pioli: “Sbagliamo più del solito. Ci manca il controllo della partita” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Missione compiuta per il Milan. I rossoneri passano il turno contro la Stella Rossa seppur faticando più del previsto. Servono, infatti, due pareggi e la somma dei gol in trasferta per qualificare la squadra italiana agli ottavi di Europa League.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli interviene ai microfoni di Sky Sport: "Non credo che le aspettative ci abbiano fatto male. La squadra è matura. Non siamo nel nostro momento migliore. I risultati ci hanno dato fiducia. Credo che abbiamo fatto una partita seria. Era importante passare questo turno contro un avversario che ci ha creato tanti problemi. La nostra stagione è stata finora positiva. L'Europa League è un nostro obiettivo. Il momento non è semplice, commettiamo più errori rispetto al solito. Stasera abbiamo avuto l'occasione di chiudere la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Missione compiuta per il. I rossoneri passano il turno contro la Stella Rossa seppur faticando più del previsto. Servono, infatti, due pareggi e la somma dei gol in trasferta per qualificare la squadra italiana agli ottavi di Europa League.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanointerviene ai microfoni di Sky Sport: "Non credo che le aspettative ci abbiano fatto male. La squadra è matura. Non siamo nel nostro momento migliore. I risultati ci hanno dato fiducia. Credo che abbiamo fatto unaseria. Era importante passare questo turno contro un avversario che ci ha creato tanti problemi. La nostra stagione è stata finora positiva. L'Europa League è un nostro obiettivo. Il momento non è semplice, commettiamo più errori rispetto al. Stasera abbiamo avuto l'occasione di chiudere la ...

