Melis CGIL a TPI | “Sui rider vittoria storica | lo sfruttamento non è più accettabile”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’inchiesta della Procura di Milano suiè l’ennesima conferma delle nostre ragioni. La vertenza dura ormai da tempo e quanto emerso negli ultimi giorni non fa che rispecchiare il nostro punto di vista: bisogna smetterla di trattare questi lavoratori come schiavi, perché sono cittadini come tutti gli altri”. Così Francescodel NidilMilano (il settore sindacale che si occupa dei lavoratori autonomi precari e somministrati) commenta a TPI il giro di vite imposto dalla magistratura, che ha sancito l’obbligo di sanzione per quelli che vanno considerati lavoratori subordinati a tutti gli effetti. Come avete accolto l’inchiesta suie le conclusioni a cui è giunta? “E’ una grande, che smonta totalmente la retorica delle piattaforme. Smonta l’idea che per fare questo business ...

"Siamo qui per chiedere un segnale per tutti i navigator - ha spiegato Francesco Melis di Nidil CGIL -. La possibilità di una proroga per questi 3000 professionisti formati, con una spesa importante ...' Sono mesi che CGIL CISL UIL di Savona sollecitano il presidente della Regione Liguria Giovanni ... Andrea Melis (Cinque Stelle): 'Potenziamo la linea Savona - Torino' Posted on 27 Luglio 2018 Author ...
Protesta dei Navigator davanti alla Prefettura di Milano: il 30 aprile scade il contratto e non si sa nulla del loro futuro. Sono quasi 300 in Lombardia ...