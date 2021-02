Mass Effect diventerà una serie TV? Henry Cavill di The Witcher pubblica una misteriosa immagine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Henry Cavill - il protagonista di The Witcher di Netflix - potrebbe aver anticipato un nuovo "progetto segreto" che sembra essere molto legato a Mass Effect. La notizia del misterioso progetto è apparsa per la prima volta sulla pagina Instagram di Cavill, dove, sotto una foto in bianco e nero di se stesso con i capelli e il trucco di The Witcher, l'attore ha scritto: "Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole casuali sopra ... immagino che dovrete aspettare e vedere." I fogli in questione presentano parole estremamente sfocate, nessuna delle quali sembra rivelare molto a prima vista. Tuttavia, Gamepressure ha scoperto che la sfocatura poteva essere tolta con lo strumento Focus Magic. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021)- il protagonista di Thedi Netflix - potrebbe aver anticipato un nuovo "progetto segreto" che sembra essere molto legato a. La notizia del misterioso progetto è apparsa per la prima volta sulla pagina Instagram di, dove, sotto una foto in bianco e nero di se stesso con i capelli e il trucco di The, l'attore ha scritto: "Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole casuali sopra ... immagino che dovrete aspettare e vedere." I fogli in questione presentano parole estremamente sfocate, nessuna delle quali sembra rivelare molto a prima vista. Tuttavia, Gamepressure ha scoperto che la sfocatura poteva essere tolta con lo strumento Focus Magic. Leggi altro...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Henry Cavill di #TheWitcher coinvolto in un 'progetto segreto' legato a #MassEffect? - GamingTalker : Henry Cavill al lavoro su un progetto di Mass Effect? Teaser per una possibile serie TV - m4gny : @milasandre_ paura e delirio: - Multiplayerit : Mass Effect: una serie TV o un film con Henry Cavill in arrivo? - zazoomblog : Henry Cavill ha svelato un progetto basato su Mass Effect? - #Henry #Cavill #svelato #progetto -