LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino eliminato in semifinale! Klaebo e Sundling campioni! (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: Grazie per averci seguito, appuntamento a sabato per gli Skiathlon, buona giornata 13.20: Pellegrino migliore degli italiani, si è fermato in semifinale, gli altri italiani eliminati nei quarti 13.19: In campo femminile oro a Sundling per la Svezia, argento per Falla (Norvegia), bronzo per Lampic (Slovenia) 13.17: Klaebo oro, Valnes argento e Taugboel bronzo tra gli uomini: prima tripletta norvegese e l’impressione è che potrebbe non essere l’ultima. Bolshunov quarto, Ustiugov quinto e Svensson sesto 13.16: Sprint imperiale di Klaebo che è il primo atleta a vincere per due volte consecutivamente il Mondiale 13.14: Klaebooooo!!! Fa la gara Valnes ma il campione del mondo nell’ultima curva piazza il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21: Grazie per averci seguito, appuntamento a sabato per gli Skiathlon, buona giornata 13.20:migliore degli italiani, si è fermato in semifinale, gli altri italiani eliminati nei quarti 13.19: In campo femminile oro aper la Svezia, argento per Falla (Norvegia), bronzo per Lampic (Slovenia) 13.17:oro, Valnes argento e Taugboel bronzo tra gli uomini: prima tripletta norvegese e l’impressione è che potrebbe non essere l’ultima. Bolshunov quarto, Ustiugov quinto e Svensson sesto 13.16:imperiale diche è il primo atleta a vincere per due volte consecutivamente il Mondiale 13.14:oooo!!! Fa la gara Valnes ma il campione del mondo nell’ultima curva piazza il ...

