Impennata di contagi | zone rosse a Striano e Massa Lubrense Scattano le ordinanze

La Campania verso la retrocessione in zona rossa e molti comuni hanno deciso di chiudere preventivamente per frenare il contagio A Striano, nel Napoletano, il sindaco Antonio De Giudice con ordinanza ha varato un mini lockdown a seguito di un aumento di contagi e focolai nella piccola cittadina.

fanpage : Allarme #varianti a Milano, impennata di contagi - Tg3web : Ospedali verso il collasso a Brescia per l'impennata di contagi: quasi quattromila casi accertati in una sola setti… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Impennata di contagi. Il sindaco Samuele Lippi 'blinda la città almeno per una settimana. Galoppano le varianti. Il serv… - TgrRaiToscana : Impennata di contagi. Il sindaco Samuele Lippi 'blinda la città almeno per una settimana. Galoppano le varianti. Il… - poetanaif : Impennata di contagi in #Toscana. Sono entrato in un noto giardino fiorentino, complice il clima primaverile, sovra… -

Ultime Notizie dalla rete : Impennata contagi Covid Toscana, impennata di contagi. Giani: "Preoccupato, ma no all'allarmismo" / LIVE LA NAZIONE Covid Frosinone, nuova impennata di contagi a causa delle varianti. A M. San Giovanni casi raddoppiati in 24 ore I contagi sfondano quota 200 e a Monte San Giovanni Campano la situazione si fa sempre più critica. Il bollettino diffuso oggi 25 febbraio dalla Asl di Frosinone conferma il trend in ...

