Il sindaco di Napoli: 'I contagi crescono, verosimile tornare in zona rossa' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il boom di contagi in Campania (con un tasso di positività del 10%, più del doppio della media nazionale) spaventa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che si auspica un intervento da parte delle ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il boom diin Campania (con un tasso di positività del 10%, più del doppio della media nazionale) spaventa ildiLuigi De Magistris, che si auspica un intervento da parte delle ...

PCocurullo : @nuova_venezia PS 3 Serve un consigliere x il sindaco? Mi candido.Vedi mai che #Napoli non possa ancora una volta,… - MaestroSMorra : #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021. I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci… - salernonotizie : Comunali, Priscilla Salerno si candida: “Napoli? Per me l’unico sindaco è De Luca” - romi_andrio : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… - pascalino03 : @amendolaenzo @nzingaretti @pdnetwork @peppeprovenzano sindaco di Napoli per un sud protagonista #nextgenerationEU -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Napoli Wuhan era già conosciuta prima del Covid: almeno 200 località italiane visitate da delegazioni dell'Hubei A Napoli, nel 2012, dall'Hubei sono arrivati addirittura in 120, guidati dall'ambasciatore Ding Wei. A fine 2013 a Caserta, nel 2014 a Benevento, ricevuti dal sindaco Fausto Pepe. Se la Puglia di ...

Il sindaco di Napoli: 'I contagi crescono, verosimile tornare in zona rossa' Il boom di contagi in Campania (con un tasso di positività del 10%, più del doppio della media nazionale) spaventa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che si auspica un intervento da parte delle forze maggiori soprattutto nelle scuole. "Se c'è una questione di picco sanitario, di terza ondata, allora per la ...

Comunali Napoli 2021, l’avvocato Sergio Rastrelli candidato sindaco per FdI Fanpage.it Coronavirus, preoccupa la variante britannica L’idea è quella di limitare il più possibile la diffusione del virus: la decisione riguarda al momento alcuni istituti.

Il sindaco di Napoli: "I contagi crescono, verosimile tornare in zona rossa" De Magistris: "Se c'è una questione di terza ondata, per la chiusura delle scuole deve intervenire o lo Stato, o la Regione. Ma per il momento il monitoraggio non ha prodotto situazioni tali da interv ...

, nel 2012, dall'Hubei sono arrivati addirittura in 120, guidati dall'ambasciatore Ding Wei. A fine 2013 a Caserta, nel 2014 a Benevento, ricevuti dalFausto Pepe. Se la Puglia di ...Il boom di contagi in Campania (con un tasso di positività del 10%, più del doppio della media nazionale) spaventa ildiLuigi De Magistris, che si auspica un intervento da parte delle forze maggiori soprattutto nelle scuole. "Se c'è una questione di picco sanitario, di terza ondata, allora per la ...L’idea è quella di limitare il più possibile la diffusione del virus: la decisione riguarda al momento alcuni istituti.De Magistris: "Se c'è una questione di terza ondata, per la chiusura delle scuole deve intervenire o lo Stato, o la Regione. Ma per il momento il monitoraggio non ha prodotto situazioni tali da interv ...