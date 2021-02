“I predoni” | stasera in tv l’action targata Bruce Willis

(Di giovedì 25 febbraio 2021)Rai 4 ripropone in prima serata “I”. È uno dei classici B-movie action hollywoodiani connel ruolo del villain e l’ex star WWE David Bautista. Alla regia in quella che è considerata la sua miglior prova registica Steven C. Miller che ha realizzato 107 minuti di pura adrenalina I, come realizzare un perfetto B-movie Molto spesso i B-movie vengono immediatamente accantonati come lungometraggi di basso livello produttivo e di conseguente scarsa autorialità. Ciò nonostante ce ne sono alcuni di essi molto ben fatti e perfettamente in grado di assolvere il loro compito principale che è intrattenere lo spettatore fino alla fine. È quanto fa “I” che vede nel suo castprestato ogni tanto a qualche ...

: il film in Tv su Rai 4 alle 21.20 (Azione, Giallo, 2016, durata: 107 Min) Un film di Steven C. Miller con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon