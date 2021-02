Governo: Meloni, 'no pregiudizi su sottosegretari ma tutto cambia perchè nulla cambi' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io i giudizi sulle persone li do a valle non a monte perchè non ho pregiudizi, il punto che secondo me non torna nel Governo Draghi è che lo slogan finora mi pare è tutto cambia perchè nulla cambi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno, commentando la nomina dei sottosegretari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io i giudizi sulle persone li do a valle non a montenon ho, il punto che secondo me non torna nelDraghi è che lo slogan finora mi pare è". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno, commentando la nomina dei

FratellidItalia : ?? Da Draghi ci aspettavamo un cambio di passo, ma ad oggi non c’è. ?? Link: - fattoquotidiano : Governo, Meloni cita Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati”. Poi attacca… - repubblica : Meloni cita Brecht: 'Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati' - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'no pregiudizi su sottosegretari ma tutto cambia perchè nulla cambi'... - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'non si può andare avanti per vent'anni con Dpcm'... -