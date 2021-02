Giuseppe Conte - M5s, Di Maio: «Evoluzione si può completare con Conte» (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Un modo si trova sempre». Sono le parole con cui Luigi Di Maio ha risposto a precisa domanda su come in futuro Giuseppe Conte potrebbe entrare nelle nuove dinamiche del Movimento 5 Stelle. Replica ad un quesito che comprendeva anche la possibilità che l'ex premier potesse avere una carica creata “apposta per lui”. È una lunga intervista quella rilasciata dal ministro degli Esteri a Repubblica, nell'edizione del 25 febbraio. Un'interlocuzione in cui si è inevitabilmente parlato della vicenda che ha scosso l'Italia: l'uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. «Stiamo - ha detto - sollecitando sia l'Onu che il Pam a rivelarci tutti i dettagli. Soprattutto, vogliamo sapere se ci sono state falle nell'organizzazione e chi se ne assumerà la responsabilità». M5s, Di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Un modo si trova sempre». Sono le parole con cui Luigi Diha risposto a precisa domanda su come in futuropotrebbe entrare nelle nuove dinamiche del Movimento 5 Stelle. Replica ad un quesito che comprendeva anche la possibilità che l'ex premier potesse avere una carica creata “apposta per lui”. È una lunga intervista quella rilasciata dal ministro degli Esteri a Repubblica, nell'edizione del 25 febbraio. Un'interlocuzione in cui si è inevitabilmente parlato della vicenda che ha scosso l'Italia: l'uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. «Stiamo - ha detto - sollecitando sia l'Onu che il Pam a rivelarci tutti i dettagli. Soprattutto, vogliamo sapere se ci sono state falle nell'organizzazione e chi se ne assumerà la responsabilità». M5s, Di ...

