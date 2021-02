Freuler si scusa sui social: “Mi dispiace per il rosso”. I compagni: “Non è colpa tua!” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una notte probabilmente insonne, il protagonista, suo malgrado, della serata dell’Atalanta, Remo Freuler, ha postato su Instagram una foto e una didascalia dove si scusa per il rosso e la gara compromessa con il Real Madrid. Queste le parole dell’olandese: “C‘è poco da dire. Mi dispiace tantissimo e voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi, a tutti gli Atalantini. Sull’ episodio non voglio parlare. Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una grandissima partita”. Immediati, comunque, i commenti dei compagni di squadra allo sfogo social di Freuler: “Fratello, non devi scusarti con noi”, ha scritto De Roon. “Non c’è niente da scusarsi, siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una notte probabilmente insonne, il protagonista, suo malgrado, della serata dell’Atalanta, Remo, ha postato su Instagram una foto e una didascalia dove siper ile la gara compromessa con il Real Madrid. Queste le parole dell’olandese: “C‘è poco da dire. Mitantissimo e voglio chiederealla squadra, ai tifosi, a tutti gli Atalantini. Sull’ episodio non voglio parlare. Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una grandissima partita”. Immediati, comunque, i commenti deidi squadra allo sfogodi: “Fratello, non devirti con noi”, ha scritto De Roon. “Non c’è niente darsi, siamo ...

