Final Fantasy VII | Remake - Intergrade è la versione PS5 con nuovi contenuti storia Ecco la data di uscita

(Di venerdì 26 febbraio 2021)VII:è in arrivo su PlayStation 5. Square Enix ha annunciato l'autenticadi nuova generazione del suo gioco di ruolo a turni questa sera durante lo State of Play. Un adattamento tanto atteso perché, da esso, arriveranno le parti mancanti fino al completamento di questanotevolmente ampliata e incompiuta. Ildi7 per PS5 migliora l'originale dal punto di vista tecnico con una maggiore risoluzione dell'immagine, una maggiore fluidità dello schermo e tempi di caricamento ridotti. La prima parte del trailer è dedicata alla conoscenza dell'espansione della trama, ma la seconda fa un confronto tra le due versioni, come texture, illuminazione, e altro. Square Enix ha anche ...

Uscendo dalle esclusive first party, un rumor di queste ultime ore sembra suggerire la presenza diVII: Remake sul palco virtuale dell'evento per un annuncio legato ad una presunta ...Traendo chiara ispirazione dai giochi didi una volta, Bravely Default è stato un gioco che si è rivelato il giusto mix tra vecchio e nuovo, prendendo gli elementi del genere che hanno ...Questa sera si è tenuto lo State of Play di febbraio e durante l'evento è stato annunciato a sorpresa Final Fantasy VII Remake Intergrade.Final Fantasy VII: Remake - Intergrade è in arrivo su PlayStation 5. Square Enix ha annunciato l'autentica versione di nuova generazione del suo gioco di ruolo a turni questa sera durante lo State of ...