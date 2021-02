F1 | l’Africa si prepara ad entrare nel calendario

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre la F1 si appresta a disputare al Bahrain International Speedway il prossimo marzo, la massima formula guarda a nuove location per il futuro. Una delle possibili mete, l’obiettivo principale a quanto pare, sarebbe una manifestazione in Africa. Chloe Targett-Adams, responsabile dell’organizzazione degli eventi del ‘Circus’, ha confermato questa intenzione, un sogno che si unisce ad altri programmi. Quest’ultimo ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “è un continente in cui non gareggiamo e questo è semplicemente sbagliato. È un posto che osserviamo con molta attenzione ed al momento è una priorità. Ci auguriamo che alla fine saremo in grado di realizzare una gara lì nel breve e medio termine, un ritorno dopo alcune esperienze passate. Insieme al, gli Stati Uniti rimangono una chiara priorità strategica. Abbiamo una grande ...