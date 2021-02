Congo, Donata Garrasi dell’Onu: «Commessi errori molto gravi» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci sono arrivate in Italia e nella giornata di mercoledì 24 febbraio verranno eseguite le autopsie. È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’attacco che li ha consegnati alla morte. Tutto è avvenuto mentre viaggiavano su un convoglio del Pam, il Programma alimentare mondiale dell’Onu nel parco del Virunga, per una missione nella parte orientale del Paese. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci sono arrivate in Italia e nella giornata di mercoledì 24 febbraio verranno eseguite le autopsie. È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’attacco che li ha consegnati alla morte. Tutto è avvenuto mentre viaggiavano su un convoglio del Pam, il Programma alimentare mondiale dell’Onu nel parco del Virunga, per una missione nella parte orientale del Paese.

donata_accogli : RT @1Dioniso: Luca Attanasio era una di quelle persone che mi rendeva orgoglioso di essere italiano. Un dispiacere enorme. #Congo https://t… - MSaveriane : RT @TerraeMissione: #LucaAttanasio. Una vita donata per un mondo migliore. Il ricordo del giovane ambasciatore attraverso le parole di sr.… - Annamox : RT @TerraeMissione: #LucaAttanasio. Una vita donata per un mondo migliore. Il ricordo del giovane ambasciatore attraverso le parole di sr.… - TerraeMissione : #LucaAttanasio. Una vita donata per un mondo migliore. Il ricordo del giovane ambasciatore attraverso le parole di… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo Donata VATICANO - Riconosciute le virtù eroiche di tre missionarie italiane morte di Ebola in Congo Le Suore delle Poverelle sono nella Repubblica democratica del Congo dal 1952, vicine ai più poveri,... la loro morte è stata la conclusione di una vita donata giorno dopo giorno con amore, gioia, ...

Asd Città di Trani e solidarietà: donati cesti di prima necessità ai bambini dell'orfanotrofio ...comunica che in questi giorni verrà donata una somma di denaro a favore della fondazione "Una chance per te" ricavata da una raccolta fondi per la costruzione di una scuola in un Villagio del Congo. ...

Uccisioni in Congo, a Larino donati fiori ai Carabinieri Molise News 24 Congo, Donata Garrasi dell'Onu: «Commessi errori molto gravi» L'intervista alla direttrice nell'unità politica dell'ufficio dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la regione dei Grandi Laghi Africa che comprende il Congo ...

Attentato in Congo, solidarietà all'arma dei Carbinieri apuana I doni offerti dal sacerdote sono stati collocati ai piedi dell’imponente statua marmorea ritraente un carabiniere in grande uniforme che tutti coloro che sono entrati almeno una volta nella Caserma “ ...

Le Suore delle Poverelle sono nella Repubblica democratica deldal 1952, vicine ai più poveri,... la loro morte è stata la conclusione di una vitagiorno dopo giorno con amore, gioia, ......comunica che in questi giorni verràuna somma di denaro a favore della fondazione "Una chance per te" ricavata da una raccolta fondi per la costruzione di una scuola in un Villagio del. ...L'intervista alla direttrice nell'unità politica dell'ufficio dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la regione dei Grandi Laghi Africa che comprende il Congo ...I doni offerti dal sacerdote sono stati collocati ai piedi dell’imponente statua marmorea ritraente un carabiniere in grande uniforme che tutti coloro che sono entrati almeno una volta nella Caserma “ ...