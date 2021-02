Bugo chi è | La carriera e la vita privata del cantante (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ricordate tutti Bugo? Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, è entrato nella storia della musica italiana. Ecco chi è. Il suo vero nome è Cristian Bugatti, ma lo conosciamo tutti con il nome di Bugo. Durante la scorsa edizione del Festival della Musica Italiana, il cantante ha presentato il brano ‘Sincero‘ insieme al suo collega Morgan. Abbiamo però assistito tutti alla lite avvenuta in diretta sul palco dell’Ariston, che ha fatto scappare a gambe levate proprio lui: Bugo. Siete curiosi di sapere qualcosa in più sul cantautore? Ecco qualche curiosità. La vita e la carriera di Bugo Nato a Milano nel 1973, Bugo si trasferisce a Novara con la famiglia durante l’infanzia. La madre è casalinga, e il padre lavora nel ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ricordate tutti? Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, è entrato nella storia della musica italiana. Ecco chi è. Il suo vero nome è Cristian Bugatti, ma lo conosciamo tutti con il nome di. Durante la scorsa edizione del Festival della Musica Italiana, ilha presentato il brano ‘Sincero‘ insieme al suo collega Morgan. Abbiamo però assistito tutti alla lite avvenuta in diretta sul palco dell’Ariston, che ha fatto scappare a gambe levate proprio lui:. Siete curiosi di sapere qualcosa in più sul cantautore? Ecco qualche curiosità. Lae ladiNato a Milano nel 1973,si trasferisce a Novara con la famiglia durante l’infanzia. La madre è casalinga, e il padre lavora nel ...

