Assembramenti e balli a piazza Risorgimento | identificato e multato “l’organizzatore”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il comando di polizia municipale di Benevento ha comunicato di avere sanzionato con una multa di €373,34 il soggettocome ‘organizzatore’ dell’episodio di cronaca registrato sabato scorso a, teatro di un assembramento con musica ad alto volume. Il 24enne ritenuto responsabile, MV. DD., ha utilizzato la sua Wolksvagen Golf invitando numerosi altri ragazzi a ballare al centro della. Quale soggetto responsabile in solido, la sanzione è stata notificata anche alla nonna del ragazzo, la quale risulta essere la proprietaria dell’autovettura. Le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri partecipanti alla ballata, ai quali verrebbe appioppata una sanzione amministrativa di € 280,00 ciascuno. “Sono ...