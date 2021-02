Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 24 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 24 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Un sacchetto di biglie ha totalizzato 3444 spettatori (14.51% di share). La fiction L’amore strappato su Canale5 ha conquistato 2228 spettatori (10.22%). Il film Red Sparrow su Italia1 ne ha avuti 1554 (6.86%); su Rai2 la puntata de La Caserma ha portato a casa 1330 spettatori (5.75%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2298 spettatori (10.22%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 769 spettatori (3.37%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 749 (3.16%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1506 spettatori (6.58%). Ascolti tv ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Un sacchetto di biglie ha totalizzato 3444 spettatori (14.51% di share). La fiction L’amore strappato su Canale5 ha conquistato 2228 spettatori (10.22%). Il film Red Sparrow su Italia1 ne ha avuti 1554 (6.86%); su Rai2 la puntata de La Caserma ha portato a casa 1330 spettatori (5.75%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2298 spettatori (10.22%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 769 spettatori (3.37%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 749 (3.16%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1506 spettatori (6.58%).tv ...

