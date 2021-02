Amadeus perde il controllo e dice | “Basta polemiche su mia moglie perché io … ”

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è quasi pronto e certamente, più passa il tempo e più la tensione cresce. Quest’anno, in realtà la tensione è stata palpabile più degli altri anni fin da prima di cominciare ad organizzare il festival, a causa del covid, le incertezze e le problematiche sono state tantissime. Per qualche momentonon è stato visto neppure tanto di buon occhio dalla gente a casacon tutti i problemi che le persone stanno vivendo nel loro quotidiano a causa della pandemia, paure, incertezze, difficoltà economiche, sembrava fuori luogo chesi impuntasse per avere, a tutti i costi, il pubblico in sala. Anche Albano è intervenuto nella vicendando che sarebbe stato il caso di rimandare il Festival in primavera perchè anche l’anno scorso Diodato, se pur vincitore, ...

ITestini : RT @LucillaMasini: Sanremo. La top model Naomi Campbell dà forfait e viene sostituita dalla presentatrice Simona Ventura. Che è un po' come… - RTrafficante : RT @LucillaMasini: Sanremo. La top model Naomi Campbell dà forfait e viene sostituita dalla presentatrice Simona Ventura. Che è un po' come… - sadape54 : RT @LucillaMasini: Sanremo. La top model Naomi Campbell dà forfait e viene sostituita dalla presentatrice Simona Ventura. Che è un po' come… - LucillaMasini : Sanremo. La top model Naomi Campbell dà forfait e viene sostituita dalla presentatrice Simona Ventura. Che è un po'… - itsbiperalta : mi fa morire che bugo sia vicino ad amadeus così non se lo perde -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus perde

... ma non mi sono messa a fare il conto e a verificare l'affermazione, perché ho molta meno voglia di lavorare della Palombelli, della D'Urso, e persino di). Certo, è bizzarro che un segretario ...Grazieper l'opportunità!! Di te #donchisciotte, sarò il tuo fedele #sanciopanza! Non vedo ... Allora la conduttrice commentò così i risultati: "Quando si, solo i vigliacchi scappano. Io ...Amadeus è quasi pronto e certamente, più passa il tempo e più la tensione cresce. Quest’anno, in realtà la tensione è stata palpabile più degli altri anni fin da prima di cominciare ad organizzare il ...Continua la maledizione, dopo Renzi ad Amici, dei leader di sinistra con i programmi tv popolari, ma nonostante le critiche per un tweet in onore di Barbara D’Urso, per una volta forse il segretario d ...