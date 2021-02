A scuola di ricerca e soccorso al Training center di Leonardo elicotteri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pensate a una notte senza luna, il mare agitato, il vento freddo dell'inverno se non anche la pioggia. E a un'imbarcazione in difficoltà a decine di chilometri dalla costa. Individuata la posizione mediante allarme satellitare o il rilevamento, a intervenire per il salvataggio sono i reparti di ricerca e soccorso (Sar) dell'Aeronautica Militare a bordo dei VH-139A e degli HH-139B, varianti con le stellette dello AW139 adatte per compiti di questo tipo, ma anche per lotta antincendio e, nel caso fosse necessario, l'intercettazione di velivoli ostili a basse prestazioni, droni in primis. Quelli italiani in forza all'Aeronautica erano 13, ai quali nel dicembre scorso è stata data notizia che se ne aggiungeranno altri 17 che porteranno il numero complessivo degli esemplari di AW139 in servizio nei vari corpi dello Stato a 80, e tutto il mondo a quasi 1.100 ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pensate a una notte senza luna, il mare agitato, il vento freddo dell'inverno se non anche la pioggia. E a un'imbarcazione in difficoltà a decine di chilometri dalla costa. Individuata la posizione mediante allarme satellitare o il rilevamento, a intervenire per il salvataggio sono i reparti di(Sar) dell'Aeronautica Militare a bordo dei VH-139A e degli HH-139B, varianti con le stellette dello AW139 adatte per compiti di questo tipo, ma anche per lotta antincendio e, nel caso fosse necessario, l'intercettazione di velivoli ostili a basse prestazioni, droni in primis. Quelli italiani in forza all'Aeronautica erano 13, ai quali nel dicembre scorso è stata data notizia che se ne aggiungeranno altri 17 che porteranno il numero complessivo degli esemplari di AW139 in servizio nei vari corpi dello Stato a 80, e tutto il mondo a quasi 1.100 ...

