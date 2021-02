Vaccino made in Italy? AstraZeneca dice sì | ma a due condizioni

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)dimezza la quantità di vaccini per l’Unione europea. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, il colosso anglo-svedese che produce e distribuisce ilsviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, consegnerà solo 12 milioni di dosi a fronte dei 24 previsti dal contratto con l’Ue nell’arco del secondo trimestre. La notizia, tra l’altro, arriva all’indomani del taglio già annunciato, per la settimana in corso, del 15% delle dosi.APRE ALLA PRODUZIONE ITALIANA L’azienda però, come riportato dal GR3, “Apre all’idea del ministro Giancarlo Giorgetti di produrre vaccini nel nostro territorio”. Il presidente diItalia, Lorenzo Wittum, avrebbe riferito: “Siamo disposti a dare le licenze di produzione. Abbiamo però bisogno di due cose: una capacità di ...

LorenzoTondi : @andrea_cairo @bgallavotti anche qui - imperianews_it : Vaccino anti-covid: Toti chiede all'Asl di incrementare il lavoro e a Roma di inviare più infermieri: la strada del… - MetaSociale : ATTUALITA' 'Un vaccino “made in Italy”? Il Governo convoca Farmindustria...' - GiusiLaGina : @frustametafora @ManuelaBellipan Mo... che noia che siete! Con tutte le cose che avevano da fare, le dirette fb, gl… - kariuki74 : @rumarno2 Nessuno nega i tagli alla Sanità dei vari governi passati ma bastava decidere a inizio pandemia e non 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino made

Quotidiano Sanità

... anche perché è presidente e ad di Janssen Italia controllata dal colosso americano Johnson & Johnson che ha unin rampa di lancio. Ma non solo: pur con colpevole ritardo si scopre che le ...... che speriamo segni la vera ripresa, complice anche la diffusione del. Per questo ho ... Sono aziendein Italy e spesso sostenibili, ma che non hanno i mezzi per investire in comunicazione. ...in Italia. La campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia sta procedendo a ritmi più lenti del previsto. Secondo la t ...Anche i ricercatori italiani sono al lavoro per la realizzazione di un vaccino che potrebbe essere la svolta per avere forniture maggiori nel nostro Paese. Reithera è il vaccino made in Italy che si b ...