Uomini e Donne, terza cicogna in arrivo per una coppia: “Da noi 4 + 1/2” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È in arrivo la terza cicogna per una delle storiche e amate coppie di Uomini e Donne. Si tratta di Aldo Palmeri e Alessia Cammaroti, noti per la loro partecipazione al dating show. I due sono già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. A dare l’annuncio è stata proprio l’ex corteggiatrice tramite i social. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È inlaper una delle storiche e amate coppie di. Si tratta di Aldo Palmeri e Alessia Cammaroti, noti per la loro partecipazione al dating show. I due sono già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. A dare l’annuncio è stata proprio l’ex corteggiatrice tramite i social. L'articolo

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - MicheleGmaik : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… - brianeltorro : RT @Ferula18: Mi rivolgo agli uomini. Quante donne dovranno essere uccise dal vostro genere per capire che è un'emergenza sociale? Disquisi… -