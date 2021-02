Terremoto in Croazia, avvertito anche a Trieste: nessun danno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alle 10.58 di oggi l’Ingv Roma ha localizzato una scossa di Terremoto in Croazia (magnitudo 4.4) lievemente avvertita anche a Trieste Alle 10.58 di questa mattina la Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede a Roma ha localizzato una scossa di Terremoto in Croazia (di magnitudo 4.4 della Scala Richter) avvertita lievemente anche a Triste. L’epicentro della scossa, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone ma solo tanta comprensibile paura nella popolazione, è stato individuato tra le località di Sisak e Petrinja. Quest’ultima, in particolare, non è nuova a movimenti tellurici di una certa entità essendo stata, lo scorso 29 Dicembre 2020, scenario di un devastante Terremoto di magnitudo 6.4 della ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alle 10.58 di oggi l’Ingv Roma ha localizzato una scossa diin(magnitudo 4.4) lievemente avvertitaAlle 10.58 di questa mattina la Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede a Roma ha localizzato una scossa diin(di magnitudo 4.4 della Scala Richter) avvertita lievementea Triste. L’epicentro della scossa, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone ma solo tanta comprensibile paura nella popolazione, è stato individuato tra le località di Sisak e Petrinja. Quest’ultima, in particolare, non è nuova a movimenti tellurici di una certa entità essendo stata, lo scorso 29 Dicembre 2020, scenario di un devastantedi magnitudo 6.4 della ...

